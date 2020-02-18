СНБО проводит срочное заседание из-за кровавого обострения на Донбассе: онлайн видеотрансляция

В Офисе президента Украины проходит экстренное заседание СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский из-за обострения ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"В 12:00 по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начнется брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 февраля около 5 утра боевики атаковали украинских защитника на Донбассе. Они применяли все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм и минометы 120 мм, и пытались прорвать линию фронта. Боевики атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в результате ожесточенных боев и потерь, военные ВСУ вынуждены были частично отступить.

Президент Зеленский назвал обстрелы "не просто циничной провокацией, а целью надавить на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью".

Как сообщал "Апостроф", ранее в штабе ООС сделали срочное заявление в связи с атакой боевиков на Донбассе во вторник, 18 февраля.

Также появилось видео жестокого боя, связанного с внезапным наступлением боевиков на Донбассе.