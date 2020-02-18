RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

15:26
Ждет наказания: наглый "герой парковки" в Киеве отметился хамством и "прославился" в сети, фото
15:25
Лукашенко сделал неприятный для Путина намек, но "промахнулся": видео
15:25
Азаров похвалился цитатой Данилко об Украине, вот только фейк пришлось удалить Lime
15:18
Готовят "приманку" и отправляют на фронт: пропагандисты ДНР опозорились диким фейком о ВСУ
15:09
Привезем в Конча-Заспу: Зеленский пригрозил политикам, выступившим против эвакуации украинцев из Китая
15:06
Появилась жесткая фотожаба на мирные инициативы Сивохо и обострение на Донбассе
14:49
Как будут призывать в украинскую армию 18-летних: появилось детальное разъяснение
14:42
Появилось фото 22-летнего бойца ВСУ, погибшего во время жестокого боя на Донбассе
14:36
Больше не подозреваемый: в деле о ДТП с Кулебой произошел неожиданный поворот
14:24
Не видно ничего на пути: появилось яркое фото метели в Карпатах
14:20
В Украину возвращается журналист, незаконно осужденный Россией в Крыму: фото
14:16
В Киеве трогательно почтили память жертв расстрелов на Майдане: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Привезем в Конча-Заспу: Зеленский пригрозил политикам, выступившим против эвакуации украинцев из Китая

вторник, 18 февраля 2020, 15:09
переглянути новину українською

Президент Владимир Зеленский готов лично привезти эвакуированных из Китая украинцев в дом тем политикам, которые просят людей не допустить размещения граждан в санаториях.

Такое заявление глава государства сделал на брифинге после заседания СНБО во вторник, 18 февраля.

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям... мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам... обращаются к людям, местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать, мы забираем своих ... по поводу этих "товарищей" ... Если вы будете перекрывать дороги, мы привезем всех наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что украинские СМИ распространили дезинформацию о том, что украинцев эвакуируют из Китая в неизвестное место.

"Есть несколько вариантов и мы полностью готовы", - добавил он.

Напомним, что в столице Китая, Пекине, из-за эпидемии коронавируса планируют за шесть дней оборудовать новый завод по производству защитных масок.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: