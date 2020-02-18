Привезем в Конча-Заспу: Зеленский пригрозил политикам, выступившим против эвакуации украинцев из Китая

Президент Владимир Зеленский готов лично привезти эвакуированных из Китая украинцев в дом тем политикам, которые просят людей не допустить размещения граждан в санаториях.

Такое заявление глава государства сделал на брифинге после заседания СНБО во вторник, 18 февраля.

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям... мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам... обращаются к людям, местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать, мы забираем своих ... по поводу этих "товарищей" ... Если вы будете перекрывать дороги, мы привезем всех наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что украинские СМИ распространили дезинформацию о том, что украинцев эвакуируют из Китая в неизвестное место.

"Есть несколько вариантов и мы полностью готовы", - добавил он.

Напомним, что в столице Китая, Пекине, из-за эпидемии коронавируса планируют за шесть дней оборудовать новый завод по производству защитных масок.