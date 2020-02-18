Из-за смертельного коронавируса в Китае готовятся побить новый строительный рекорд

В столице Китая, Пекине, из-за эпидемии коронавируса планируют за шесть дней оборудовать новый завод по производству защитных масок.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Из-за распространения коронавируса в Китае возник колоссальный спрос на маски, хотя их эффективность в защите от болезни не подтверждена.

Новый завод откроют в уже существующем промышленном здании. Открытие завода планируется через шесть дней. Ожидается, что он будет производить 250 тыс. масок в день.

Агентство пишет, что для защиты рабочих от возможного заражения коронавирусом строительная компания будет измерять у них температуру тела ежедневно, а также выделит помещения вдали от жилой зоны для размещения рабочих с симптомами болезни.

Как сообщал "Апостроф", больница для зараженных коронавирусом в Китае, которую построили за 10 дней, начала разрушаться.