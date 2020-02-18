RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

12:06
Проблема - не в пиратстве: Кондратюк высказался о кодировании телеканалов в Украине Lime
11:33
Грудь, талия и бедра: Леся Никитюк озвучила параметры своей фигуры Lime
10:54
Из-за смертельного коронавируса в Китае готовятся побить новый строительный рекорд
10:22
Свободен, как ветер в поле: украинский певец заявил о разводе с женой после 5 лет отношений Lime
07:16
Готовим дома хачапури по-аджарски - пошаговый рецепт и советы грузинской кухни Lime
01:15
В Европе неожиданно заморозили строительство завода Tesla: названа причина

17 февраля

22:55
Европа под угрозой: как Запад собирается защищаться от ракет Путина
22:05
Шторм в Британии едва не уничтожил лайнер с пассажирами: видео жуткой посадки
20:41
Террористы устроили бойню в христианской церкви: десятки погибших
19:33
Организовало ФСБ: раскрыты детали громкого убийства в Европе
19:18
8 фактов о фильме "Операция Ы", о которых не знали даже большие поклонники Гайдая Lime
18:22
Джастин Бибер боится, что Билли Айлиш повторит его ошибки, потому вызвался защищать певицу Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Из-за смертельного коронавируса в Китае готовятся побить новый строительный рекорд

вторник, 18 февраля 2020, 10:54
переглянути новину українською

В столице Китая, Пекине, из-за эпидемии коронавируса планируют за шесть дней оборудовать новый завод по производству защитных масок.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Из-за распространения коронавируса в Китае возник колоссальный спрос на маски, хотя их эффективность в защите от болезни не подтверждена.

Новый завод откроют в уже существующем промышленном здании. Открытие завода планируется через шесть дней. Ожидается, что он будет производить 250 тыс. масок в день.

Агентство пишет, что для защиты рабочих от возможного заражения коронавирусом строительная компания будет измерять у них температуру тела ежедневно, а также выделит помещения вдали от жилой зоны для размещения рабочих с симптомами болезни.

Как сообщал "Апостроф", больница для зараженных коронавирусом в Китае, которую построили за 10 дней, начала разрушаться.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Проблему коронавируса в Китае поняли слишком поздно, он становится очень опасным - житель Сианя

Афганский пирог: к чему приведут переговоры США с Талибаном

Ядерный фронт: что происходит в странах Азии и чего ждать от Китая

На пороге ядерной войны: что происходит в Азии и чем это грозит всему миру

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: