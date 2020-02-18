Готовили теракты: в Крыму задержали последователей стрелка, устроившего бойню в Керчи

В оккупированном Россией Крыму задержали двух подростков, которые планировали устроить теракты в двух образовательных учреждениях Керчи.

Как пишут российские СМИ, самодельные взрывные устройства изъяты у подростков 2003 и 2004 годов рождения

Также удалось установить, что задержанные являются последователями Владислава Рослякова, который устроил бойню в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Другие детали громкого задержания пока не отмечаются. Известно, что ситуацию под свой контроль взяли сотрудники ФСБ.

Как известно, в результате атаки Владислава Росляков погиб 21 человек.

Напомним, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму скончался Игорь Росляков, отец устроившего трагедию в Керченском политехе Владислава Рослякова.