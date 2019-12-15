Ограбили и зверски избили: стало известно о смерти в Крыму отца "керченского стрелка"

В оккупированном Российской Федерацией Крыму скончался Игорь Росляков, отец устроившего трагедию в Керченском политехе Владислава Рослякова.

Об этом сообщает "КП-Крым".

По данным издания, мужчину ограбили, а после зверски избили. Его соседка рассказала, что в дом к Рослякову вломился пьяный родственник одной из жертв его сына. В результате отец попал в больницу с черепно-мозговой травмой и через месяц скончался.

Российский телеканал НТВ со ссылкой на собственные источники сообщает, что Игоря Рослякова госпитализировали еще осенью, его избили в сентябре. После бойни, которую устроил его сын, у мужчины начались проблемы со здоровьем и психикой. Он умер в октябре, но информация об этом попала в СМИ только сейчас.

Как известно, Владислав Росляков устроил бойню в Керченском политехническом колледже в 2019 году. В результате трагедии погиб 21 человек.

Напомним, в Следкоме России заявили, что, согласно выводам следствия, Росляков действовал в одиночку.