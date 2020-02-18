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Оккупанты пытаются прорвать линию фронта, у ВСУ - потери: в штабе сделали срочное заявление

вторник, 18 февраля 2020, 08:53
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Во вторник, 18 февраля, российские оккупанты пошли в атаку на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Донбассе,пытаясь прорвать линию фронта; украинские военные понесли потери.

Об этом говорится в срочном заявлении штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Боевики атаковали ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

"Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации... Потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Россия жестко "кинула" боевиков на Донбассе, урезав их финансирование вплоть до отсутствия еды и лекарств в больницах.

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