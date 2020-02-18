Отходы сожгут, вызовут Нацгвардию: как в Украине готовятся встречать эвакуированных граждан из Китая

Украинцев, которые будут эвакуированы из охваченного коронавирусом Китая,отправят на карантин под охраной силовиков, а все отходы сожгут.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Арсен Аваков в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, на борту самолета будет 16 человек экипажа, полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Те, у кого температура тела будет 37,2 и более, останутся в Ухане.

На борту, кроме украинцев, будут также граждане других государств, в частности России, Беларуси, Нидерландов, Аргентины и других стран. Все, кого будут везти из Уханя, подпишут специальные документы. Ими они соглашаются на двухнедельный карантин.

Аваков уточнил, что самолет прибудет в один из аэропортов Украины на специальную санитарную полосу. Встречать пассажиров будут сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в специальной амуниции.

Когда украинцев пересадят в автобус, самолет продезинфицируют. Отходы, которые останутся в самолете, сожгут. Далее украинцев поместят в специальные отдельные корпуса, где они будут обеспечены всем необходимым. Место карантина будет окружено бойцами Нацгвардии и сотрудниками ГСЧС. Рядом будет располагаться штаб сил Нацгвардии.

Глава МВД добавил, что твердые отходы, что будут оставаться после эвакуированных, будут сжигать, а остальные обеззараживать.

Подробнее о том, чем обернется для КНР эпидемия коронавируса и чего в связи с этим ждать Украине, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.