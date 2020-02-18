Украина останется без ракет: названа главная проблема гособоронзаказа на 2020 год

Проект Гособоронзаказа-2020 может окончательно ликвидировать ракетную программу Украины.

С таким заявлением выступил журналист Юрий Бутусов, который описал ситуацию на своей странице в Facebook.

По словам Бутусова, во время заседания СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине – Государственный оборонный заказ. У журналиста есть вопросы к тому, как этот ключевой документ написан. Он считает, что если его примут в таком виде, то "это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив".

"Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы... Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня", - написал он.

Также журналист добавил, что в документе не предусмотрены средства на покупку 155 мм гаубиц проекта "Богдана".

"Нет средств на квадрокоптеры и на авиационные боеприпасы для них. По-прежнему все это будут покупать волонтеры за свои... В таком виде ДОЗ принимать нельзя. Он требует серьезных доработок. Его принятие в таком вопиющем виде покажет, что никакого внимания к обороноспособности страны руководство страны не проявляет. Думаю, самым разумным было бы со стороны Зеленского отправить проект на доработку", - добавил он.

Напомним, что концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артема".