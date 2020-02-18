RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

14:03
СМИ обсуждают новое лицо Аллы Пугачевой - говорят, примадонна решилась на рисковую операцию Lime
13:47
Это будет просто позор: эксперт указал на серьезный провал Украины с ракетной программой
13:40
Когда обнимаются и не ссорятся: дети Славы Каминской мило ответили на вопросы о любви Lime
13:02
Звезда "Игры престолов" появится в новом сезоне "Ведьмака" - и на такую роль лучшего актера не найти Lime
12:59
Эта провокация не изменит курс: Зеленский обратился к украинцам после обострения ситуации на Донбассе
12:38
Янукович внезапно обратился к украинцам в годовщину расстрела Майдана
12:32
Модель Эшли Грэм показала честные последствия родов - и они далеки от эффектных фото в купальнике Lime
12:09
Сивохо на патрулирование выйдет? Сеть взорвалась из-за адского боя на Донбассе
12:06
Проблема - не в пиратстве: Кондратюк высказался о кодировании телеканалов в Украине Lime
11:40
Займутся земельным вопросом: онлайн-трансляция заседания Рады 18 февраля
11:33
Грудь, талия и бедра: Леся Никитюк озвучила параметры своей фигуры Lime
11:15
Это не просто циничная провокация: Зеленский жестко отреагировал на кровавый бой на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина останется без ракет: названа главная проблема гособоронзаказа на 2020 год

вторник, 18 февраля 2020, 12:44
переглянути новину українською

Проект Гособоронзаказа-2020 может окончательно ликвидировать ракетную программу Украины.

С таким заявлением выступил журналист Юрий Бутусов, который описал ситуацию на своей странице в Facebook.

По словам Бутусова, во время заседания СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине – Государственный оборонный заказ. У журналиста есть вопросы к тому, как этот ключевой документ написан. Он считает, что если его примут в таком виде, то "это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив".

"Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы... Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня", - написал он.

Также журналист добавил, что в документе не предусмотрены средства на покупку 155 мм гаубиц проекта "Богдана".

"Нет средств на квадрокоптеры и на авиационные боеприпасы для них. По-прежнему все это будут покупать волонтеры за свои... В таком виде ДОЗ принимать нельзя. Он требует серьезных доработок. Его принятие в таком вопиющем виде покажет, что никакого внимания к обороноспособности страны руководство страны не проявляет. Думаю, самым разумным было бы со стороны Зеленского отправить проект на доработку", - добавил он.

Напомним, что концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артема".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: