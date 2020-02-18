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Возле Одессы заметили колонну военной техники: опубликовано видео

вторник, 18 февраля 2020, 16:12
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На подъезде к Одессе очевидцы заметили колонну военной техники. Она двигалась недалеко от оккупированного Россией Приднестровья.

Видео с колонной опубликовали в социальных сетях.

В описании к ролику говорится, что военная техника была замечена возле села Маяки.

При этом официальных комментариев по этому поводу пока получить не удалось.

Напомним, 18 февраля около 5 утра боевики атаковали украинских защитников на Донбассе. Они применяли все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм и минометы 120 мм, и пытались прорвать линию фронта. Боевики атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в результате ожесточенных боев и потерь, военные ВСУ вынуждены были частично отступить.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Тяжелый бой идет почти пять часов! Оккупанты пошли в наступление на Донбассе и накрыли огнем ВСУ.

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