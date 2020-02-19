Не душите ФОПов! Под стенами Офиса президента в Киеве устроили акцию протеста, фото

19 февраля под зданием Офиса президента Украины в Киеве собрались предприниматели, которые выступают против изменения законодательства в отношении ФОП.

Как пишут в Telegram-канале "Киев сейчас", здесь уже почти разобрали каток. Именно на этом месте собрались недовольные предприниматели.

В руках у митингующих плакаты с надписями #SaveФОП, "Не ФОПов души, а с таможней реши", "Мы хотим работать в Украине" и тому подобное.

Тем временем в полиции уже сделали официальное заявление о том, что в связи с ситуацией здесь будут усилены меры безопасности. К месту событий прибыли полицейские, бойцы Нацгвардии, кинологи и спасатели.

Напомним, что в понедельник, 17 февраля, возле здания НАБУ состоялся митинг общественных активистов с требованием безотлагательной отставки директора агентства Артема Сытника.