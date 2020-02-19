В охваченном коронавирусом Китае начались бунты: опубликовано видео

В китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения опасного коронавируса, власти запретили местным жителям выходить из дома и использовать собственный транспорт. Жители бунтуют.

Видео столкновений на улицах опубликовано в Telegram-канале "Китайская угроза".





"В провинции Хубэй - эпицентре эпидемии, жители устали от жестких мер по изоляции. Если в городах еще удается поддерживать порядок, то в сельской местности народ начинает активное сопротивление властям", - сказано в подписи к видео.

Подробнее о развитии протестного движения в Китае во время эпидемии, некомпетентности властей и жизни без развлечений читайте в материале "Апострофа": Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса.