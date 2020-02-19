В Днепре вооруженная банда похитила девушку, пришлось задействовать спецназ: фото и видео

Во вторник, 18 февраля, сотрудники спецподразделения КОРД в Днепре задержали четверых мужчин: по некоторым данным, их подозревают в похищении девушки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

С целью проведения операции полиция перекрыла проезд по улице Феодосиевской от проспекта Гагарина до водно-оздоровительного комплекса "Термы". Официальной информации по поводу задержания нет.

В социальных сетях пишут, что сотрудники спецподразделения КОРД задержали банду, которая похитила девушку с целью вымогательства. Преступники передвигались на автомобиле Volkswagen Passat. После перехвата на место прибыла следственно-оперативная группа, которая занялась проведением досмотра задержанных, а также их машины. Предварительно, при себе у них было оружие.

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