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В Киеве жестко задержали вора, нагло ограбившего дедушку в подъезде: фото и видео

вторник, 18 февраля 2020, 15:37
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Киевские полицейские задержали грабителя, который в подъезде дома на улице Кирилловской напал на 94-летнего пенсионера и вырвал у него из рук сумку, в которой было 12 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отдел коммуникации полиции Киева.

Как сказано в сообщении, злоумышленник заметил, что старенький дедушка получает в банке крупную сумму денег. Проследив за пенсионером, он дошел до его дома и напал на него в подъезде, выдернув из рук потерпевшего сумку, в которой находились 12 000 гривен, мобильный телефон и личные вещи.

По вызову на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.


"Мы отработали видео с камер наблюдения и узнали, что нападающий следил за потерпевшим с момента его выхода из помещения банка и к дому. Задержали мужчину на строительстве неподалеку от места совершения преступления, у него обнаружили и изъяли похищенные вещи", - сообщил подробности задержания начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Задержанным оказался 35-летний уроженец Сумской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение умышленного тяжкого телесного повреждения.

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Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 41-летняя жительница Белой Церкви (Киевская область) подверглась нападению на безлюдной улице города. Потерпевшей нанесли несколько ножевых ранений, ее ограбили и изнасиловали.

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