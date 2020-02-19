RU  UA  EN

среда, 19 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 февраля

15:42
Соратник бывшего министра-регионала метит на должность главы Госводагенства
15:29
Прикрывалась рукой: нардепа в Раде поймали за интересным занятием, видео
15:08
Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать титул - а ведь у пары были большие планы Lime
14:50
Дочь королевы Елизаветы появилась на Лондонской неделе моды - и вот почему ее считают иконой стиля Lime
14:47
Митингующие подарили директору НАБУ яйца с надписью: "Ситника - геть!"
14:35
Экс-супруга Кличко снова попала на первые страницы СМИ, а ее новый парень - за решетку Lime
13:45
Бритни Спирс попала в больницу с переломом: фото Lime
13:28
MONATIK засветился на премии BRIT Awards 2020 - но даже это не так круто, как его стильная шапка Lime
12:36
Хуже, чем когда-либо: Билли Айлиш рассказала, как троллинг в соцсетях портит ей жизнь Lime
12:17
Студент из Украины подписал контракт со Стивеном Кингом - теперь у него есть год, чтобы снять фильм Lime
12:02
Группа The Hardkiss порадовала фанов новой песней и клипом: видео Lime
11:33
Пожилой и мелочный: бывшая девушка Аль Пачино объяснила причину их разрыва Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Внезапно стало плохо: под Тернополем десятки студентов колледжа попали в больницу, видео

среда, 19 февраля 2020, 14:27
переглянути новину українською

В Тернопольской области с пищевым отравлением в больнице оказались 27 студентов. Все они ученики одного из колледжей.

В секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области отмечают, что больные начали жаловаться на состояние здоровья в ночь на 19 февраля.

"Они жаловались на общую слабость и диарею. У части несовершеннолетних первые симптомы начали проявляться еще днем 18 февраля. У остальных – к вечеру. Среди госпитализированных - девушки и юноши в возрасте от 15 до 18 лет", - сообщили в полиции.

В ведомстве отмечают, что в столовой в тот день обедали 153 студента, а на ужин пришли 100 студентов.

Среди пострадавших есть и те, кто заверяет, что в день отравления в столовой не питался.

Специалисты обследуют комнаты, где проживают студенты, а также саму столовую.

Информация по инциденту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Напомним, что в Николаевской области семь дошкольников отравились в детском саду.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: