Внезапно стало плохо: под Тернополем десятки студентов колледжа попали в больницу, видео

В Тернопольской области с пищевым отравлением в больнице оказались 27 студентов. Все они ученики одного из колледжей.

В секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области отмечают, что больные начали жаловаться на состояние здоровья в ночь на 19 февраля.

"Они жаловались на общую слабость и диарею. У части несовершеннолетних первые симптомы начали проявляться еще днем 18 февраля. У остальных – к вечеру. Среди госпитализированных - девушки и юноши в возрасте от 15 до 18 лет", - сообщили в полиции.

В ведомстве отмечают, что в столовой в тот день обедали 153 студента, а на ужин пришли 100 студентов.

Среди пострадавших есть и те, кто заверяет, что в день отравления в столовой не питался.

Специалисты обследуют комнаты, где проживают студенты, а также саму столовую.

Информация по инциденту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Напомним, что в Николаевской области семь дошкольников отравились в детском саду.