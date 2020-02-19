Все здоровы: стали известны последние данные о состоянии украинцев, эвакуируемых из Китая

Все 48 украинцев, а также 29 иностранцев, прибывших на эвакуацию из Китая, прошли проверку на наличие коронавируса и оказались неинфицированными им.

Об этом сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики", - уточнил он.

По его словам, также в этом самолете будут лететь по одному гражданину из Израиля, Черногории и Панамы.

"Все пассажиры уже прошли паспортные, таможенные и другие процедуры, по прохождению двух границ все здоровы", - добавил он.

Отметим, что самолет прилетит в Украину в четверг, 20 февраля, в 8 утра. При этом аэропорт и 4 места обсервации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев власти не называют.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом люди возвели баррикаду из-за страха перед коронавирусом.