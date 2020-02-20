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Харьков - это транзит: в Украине сделали важное заявление о судьбе эвакуированных из Китая, видео

четверг, 20 февраля 2020, 09:34
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В Харьковском аэропорту начал дежурство спецтранспорт, спасатели и скорая помощь, которые ожидают прибытие самолета с эвакуированными из китайского Уханя украинцами.

Как сообщает "UA: Харків", информацию уже подтвердил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Если прибудет борт в Харьковскую область, то Харьков является транзитом. Далее людей будут перемещать. Пока неизвестно, это правительство координирует перемещения людей", - сказал он.

При этом он призвал не сеять панику.

"Я, обращаясь к людям, хочу сообщить: во-первых, что все те люди, а их 73 человека, которые прибывают в Украину, они здоровы. они прошли проверку сначала китайскими врачами, после этого наши врачи тоже их проверили. Мы знаем на сегодняшний день, что четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус, не были приняты на борт", - добавил он.

Также стало известно, что в терминал Харьковского аэропорта эвакуированных украинцев пускать не будут.

Отметим, что сейчас воздушное судно кружит над Харьковской областью.

Как сообщал "Апостроф", четыре места дислокации, где разместят украинцев из китайского Уханя - центра распространения коронавируса, засекретили из-за реакции общественности.

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