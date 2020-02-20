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Силовики начали зачистку акции протеста под Полтавой против эвакуированных из Китая украинцев: видео

четверг, 20 февраля 2020, 13:18
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В Харьковской области силовики начали "зачистку" дороги от протестующих, которые подняли бунт против прилета украинцев из китайского Уханя.

Об этом сообщают в Telegram-канале Klymenko Time.

Силовики с помощью военной техники расчищают проезжую часть от автомобилей протестующих в Новых Санжарах. Все это происходит на подъезде к санаторию Нацгвардии, куда в течение ближайших часов должны привезти эвакуированных из Китая.

"Естественно, все это происходит с конфликтами, выкриками и провокациями другого рода", - уточнили в сети.

Отметим, что самолет с эвакуированными из Уханя украинцами уже приземлился в Харькове.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прибывших из Китая гражданах, мерах предосторожности и опасность для украинцев. Гарант отметил, что ни в одной стране народ не устраивал протеста против прилета граждан из китайского Уханя. Все заботились о здоровье людей и радовались, что они наконец-то дома.

Напомним, в интернете посмеялись с народного бунта в Украине - люди протестовали против прилета украинцев из китайского Уханя.

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