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Ляжем под машины ради детей: на протесте в Новых Санжарах сделали отчаянное заявление

четверг, 20 февраля 2020, 18:14
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Жители Новых Санжаров Полтавской области, где продолжаются протесты, из-за поселения в местном санатории украинцев, эвакуированных из зараженного коронавирусом Китая, готовы даже ложиться под машины, если потребуются, но не допустят подобного.

Об этом заявила одна из жительниц в онлайн трансляции "Радио Свобода".

"Не подготовлено место. Это посреди населенного пункта, а мы просто очень боимся за своих детей. Нам ничего не сообщили. О том, что собираются ехать к нам, мы узнали из интернета. Если бы было все хорошо это, не нагнали бы ОМОН и не было все так принудительно. Вообще, для людей должно быть инфекционное отделение. Почему ОМОН, почему бронемашины?" – недоумевает она.

По ее словам, протестующим отступать некуда.

"Мы не будем сдаваться, потому что здесь живут наши дети и нам отступать некуда", - заверила она.

Другая жительница Санжаров, участница протестов заметила, что трех человек завернули, но поскольку они контактировали со здоровыми, то они могут быть зараженными.

Подробнее о протестах в Новых Санжарах, читайте в материале "Апострофа": Столкновения активистов и полиции в Новых Санжарах: онлайн трансляция.

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