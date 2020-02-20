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На Волыни загадочно погиб сын бывшего депутата Рады

четверг, 20 февраля 2020, 23:18
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В четверг, 20 февраля, в городе Берестечко, что на Волыни, обнаружили мертвым сына бывшего народного депутата Катерины Ващук, Виктора.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Волынь".

По информации издания, тело сына экс-депутата (1994-2002 гг.) в собственном доме висело на тросе - на перилах лестницы, ведущей на второй этаж. Вероятно, он покончил с жизнью самоубийством.

"По предварительным данным, предсмертной записки при нем не обнаружено и ни одной версии причин его смерти пока еще нет", - пишет издание.

Еще вечером в среду, 19 февраля, соседи видели его возле дома - он кормил собаку. 53-летний мужчина уже много лет жил сам, был разведен.

Известно, что при жизни Виктор Ващук работал директором местного хозрасчетного рынка. У Екатерины Ващук осталась дочь Татьяна.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в киевской квартире от огнестрельного ранения в голову 19 июня прошлого года скончался депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

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