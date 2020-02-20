В Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая украинцами: видео

В Харькове приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Китая, который после прилета в Украину отправился в Киев на дозаправку.

Видео с приземлением самолета опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

"Все, ребята приземлились. Добро пожаловать домой", - говорится в подписи к видео.

Тем временем в Минздраве уже заявили, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у пассажиров и членов экипажа, которые прибыли в Украину из Китая. Также в ведомстве отмечают, что психологическое состояние людей в норме.

Напомним, что в сети жестко высмеяли движение по возведению баррикад и перекрытию дорог в связи с эвакуацией украинцев из зараженного коронавирусом Китая, борт с которыми прилетел в Киев в четверг утром, 20 февраля.