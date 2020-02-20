В Новых Санжарах при стычках пролилась кровь: фото и последние подробности

В Новых Санжарах Полтавской области, где продолжаются протесты, из-за поселения в местном санатории украинцев, эвакуированных из зараженного коронавирусом Китая, произошли первые стычки, в результате чего пострадали несколько человек.

Об этом стало известно из онлайн трансляции "Радио Свобода".

Так, один из пострадавших даже потерял сознание, но быстро пришел в себя, ему разбили голову. Также несколько человек были задержаны.

На данный момент полиция расчищает дорогу к санаторию, оттесняя местных жителей.

На кадрах видно, как одной из пострадавших оказывают первую медицинскую помощь.

Подробнее о протестах в Новых Санжарах, читайте в материале "Апострофа": Столкновения активистов и полиции в Новых Санжарах: онлайн трансляция.