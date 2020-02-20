В поезде из Киева произошло серьезное ЧП с пассажиркой: фото и видео с пострадавшей

В поезде, который направлялся из Киева в Бердянск, на 60-летнюю женщину упала полка с пассажиром весом около 80 кг.

Об инциденте, который случился 13 февраля, но о котором стало известно только сейчас, пишет "Апостроф" со ссылкой на издание Районка.

ЧП произошло через 20 минут движения поезда. Тяжелая конструкция ударила женщину по спине, в результате чего, пенсионерка получила тяжелые травмы - перелом грудного позвонка, протрузию и гематомы.

На данный момент женщина не может ни ходить, ни сидеть. Для того, чтобы встать, женщине необходимо дорогостоящее лечение и операция в Днепре. Но на него у женщины нет денег.

Как сообщал "Апостроф", ранее в поезде "Херсон-Львов" произошло очередное ЧП: сломалась полка с пассажиром, едва не придавив ниже сидящую женщину.

Также в пятницу, 22 декабря, в поезде "Киев-Пaс.-Рaхов" женщина получила тяжелые трaвмы после того, как на нее упала верхняя полка вместе с пассажиром. У женщины из-за ЧП раздробило пах и таз.