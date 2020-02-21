Чем кормят в Новых Санжарах эвакуированных украинцев: в сети появилось видео с "деликатесами"

Эвакуированные из Китая украинцы показали, чем их кормят в медцентре в Новых Санжаров в Полтавской области. Так, на завтрак людям принесли еду, которую зачастую предлагают в общественных столовых.

Завтрак состоял из свекольного салата, гречки, сардельки, сваренного яйца, хлеба с маслом и сока. На видео пакет с едой показал один из эвакуированных украинцев. При этом меню вызывает улыбку у автора ролика.

Также ранее мы публиковали видео, на котором одна из эвакуированных девушек показала условия проживания в медцентре.

Как сообщал "Апостроф", большинство местных жителей высказались "за" прибытие эвакуированных украинцев из Китая в Санжары, лишь единицы были против. Предполагают, что протест в Новых Санжарах был постановочный и купленный.