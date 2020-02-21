RU  UA  EN

пятница, 21 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

13:31
Как размножались первобытные люди 2 миллиона лет назад: ученые приоткрыли тайну ДНК
13:30
В полиции сделали важное уточнение о задержанных в Новых Санжарах "титушках"
13:30
Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и девушка Киану Ривза появились на вечеринке без макияжа: фото Lime
13:11
Джамала представила новый альбом - в каждой песне своя интересная история Lime
12:31
Чем кормят в Новых Санжарах эвакуированных украинцев: в сети появилось видео с "деликатесами"
12:18
Под Черниговом простились с разведчиком, воевавшим на Донбассе: фото
11:56
В сети обсуждают необычную прическу Елены Зеленской для публичного выхода: фото Lime
11:44
Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП на окраине Чернигова: фото и видео
11:15
Еще один шоумен: сети повеселило видео "Битвы экстрасенсов" с участием лидера "Слуги народа"
11:10
Фигура - песочные часы: 53-летняя Сальма Хайек показала яркие фото в купальнике Lime
11:05
Эвакуированная украинка показала жуткое состояние санатория в Новых Санжарах: видео
10:49
Как сейчас выглядит криворожский двор, в котором вырос Зеленский: эксклюзивные фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В полиции сделали важное уточнение о задержанных в Новых Санжарах "титушках"

пятница, 21 февраля 2020, 13:30
переглянути новину українською

Большинство задержанных в Новых Санжарах во время беспорядков 20 февраля оказались не местными.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии местным СМИ, 16 из 24 задержанных не являются жителями населенного пункта.

Как известно, задержанные бросали камни в автобусы, на которых привезли эвакуированных из Китая украинцев.

"Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", – сказал он.

Известно, что 23 из 24 задержанных уже отпустили.

Напомним, что в интернете обсуждают протестующих, которые устроили бунт против приезда в Новые Санжары украинцев, которых эвакуировали из Китая.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: