В полиции сделали важное уточнение о задержанных в Новых Санжарах "титушках"

Большинство задержанных в Новых Санжарах во время беспорядков 20 февраля оказались не местными.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии местным СМИ, 16 из 24 задержанных не являются жителями населенного пункта.

Как известно, задержанные бросали камни в автобусы, на которых привезли эвакуированных из Китая украинцев.

"Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", – сказал он.

Известно, что 23 из 24 задержанных уже отпустили.



Напомним, что в интернете обсуждают протестующих, которые устроили бунт против приезда в Новые Санжары украинцев, которых эвакуировали из Китая.