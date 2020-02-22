В России прогремел взрыв в жилом доме: фото и данные о погибших

В субботу, 22 февраля, в России произошел смертельный взрыв в многоквартирном жилом доме.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Весьма".

Инцидент случился в городе Азов Ростовской области около 11:00. В трехэтажном доме по адресу переулок Павлова, 84/108 взорвался газ.

В результате трагедии погибли двое людей. Также еще два человека пострадали.

На место прибыли спасатели, правоохранители и медики. Из жилого дома эвакуировали 49 жителей.

Как ранее сообщал "Апостроф", в российском городе Махачкала произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате чего пострадал ребенок. Там послышался мощный хлопок. Вследствие этого выбило перегородку балкона на первом этаже. Из-за ЧП пострадал случайный прохожий - 11-летний ребенок.