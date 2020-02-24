RU  UA  EN

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

23:48
Скандал с поставкой техники для ВСУ: НАБУ провело обыски в домах экс-нардепов
23:28
Украинскую станцию в Антарктиде окружил "кровавый" снег: опубликованы невероятные фото
22:59
Подозревают врачей: под Черниговом 19-летняя девушка умерла после родов
22:42
Перестрелка возле школы в Днепре: новые фото, видео и данные о пострадавших
22:30
"Скорая помощь" и скоростной интернет: в метро Киева анонсировали серьезные обновления
21:57
Погодный армагеддон в Украине: опубликованы новые видео стихии
21:40
Долгая дорога домой: украинец рассказал, как возвращался из "закрытой" из-за коронавируса Азии
21:28
В Киеве эвакуатор забрал авто вместе с детьми-пассажирами: опубликованы фото
21:16
Старшая дочь Ольги Сумской впервые показала внучку актрисы Lime
21:04
В Украине готовятся принимать автобусы из охваченной коронавирусом Италии
20:32
Очевидец рассказал о загадочной гибели экс-руководителя "Интера" под Киевом
20:08
Ураган в Николаеве едва не обрушил многотонные краны: опубликовано впечатляющее видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Перестрелка возле школы в Днепре: новые фото, видео и данные о пострадавших

понедельник, 24 февраля 2020, 22:42
переглянути новину українською

В результате стрельбы, которая произошла в Днепре 24 февраля, ранения получили трое человек.

Об этом сообщает "Информатор".

Двое человек получили ранения ног, еще один – шеи. Один из пострадавших, по информации издания, – бизнесмен.

Причина конфликта неизвестна. По неподтвержденной информации, стреляли из травматического оружия. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся.

Для поимки вероятных преступников по городу ввели оперативный план "Сирена". Два автомобиля Mercedes Geländewagen по-прежнему находятся на месте происшествия — на улице Титова. Там работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства произошедшего.


Как ранее сообщал "Апостроф", 18 февраля в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба на остановке, в результате которой погиб мужчина.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: