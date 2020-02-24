Перестрелка возле школы в Днепре: новые фото, видео и данные о пострадавших

В результате стрельбы, которая произошла в Днепре 24 февраля, ранения получили трое человек.

Об этом сообщает "Информатор".

Двое человек получили ранения ног, еще один – шеи. Один из пострадавших, по информации издания, – бизнесмен.

Причина конфликта неизвестна. По неподтвержденной информации, стреляли из травматического оружия. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся.

Для поимки вероятных преступников по городу ввели оперативный план "Сирена". Два автомобиля Mercedes Geländewagen по-прежнему находятся на месте происшествия — на улице Титова. Там работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства произошедшего.





Как ранее сообщал "Апостроф", 18 февраля в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба на остановке, в результате которой погиб мужчина.