Под Кропивницким трагически погиб украинский волонтер, фото

В субботу, 22 февраля, в Кропивницком произошел несчастный случай, в результате которого погиб известный волонтер Роман Бойко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Гречка".

По предварительной информации, он погиб в результате несчастного случая на пруду в селе Диковка Знаменского района. Обстоятельства ЧП на данный момент выясняет следствие.

У Романа осталась жена Елена и трое несовершеннолетних детей.

Роман Бойко "Чуб" известный в Кропивницком как активный участник всех общественных акций. Он не один год возглавлял общественную организацию "Сич". Он был активным участником Революции Достоинства. С первых дней войны с Россией поступил на службу по мобилизации, после увольнения из армии активно занимался волонтерской деятельностью, предпринимательством в сфере рыбного хозяйства.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье в результате онкологического заболевания умер 25-летний волонтер Антон Горбенко.

Также умерла известный волонтер из Харькова Татьяна Черкашина, которая страдала от онкологического заболевания.