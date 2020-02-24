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В Италии начинается ад: новые данные о вспышке коронавируса и фото "апокалипсиса"

понедельник, 24 февраля 2020, 10:34
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Италию продолжает охватывать паника, которая вызвана ситуацией с коронавирусом. Полки супермаркетов здесь мгновенно опустели, люди активно закупаются продуктами.

Как пишут в социальных сетях украинцы, которые проживают в Италии, ситуация набирает оборотов.

Отметим, что 23 февраля в Италии умер еще один человек от смертельного вируса. Всего тут зафиксировали три смерти с начала эпидемии.

В связи с ситуацией в стране закрыли большинство учебных заведений и музеев. Кроме того, Венецианский карнавал закончили преждевременно. Также в Милане закрыли соборы, а по всему региону отменили церковные службы.

Тем временем правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, что в северных регионах Италии, которые охватил смертельный коронавирус, унесший в этой стране уже три жизни, началась паника.

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