В Италии началась дикая паника из-за коронавируса, число жертв растет: фото и видео

В северных регионах Италии, которые охватил смертельный коронавирус, унесший в этой стране уже три жизни, началась паника.

Об этом сообщает Euronews.

По данным издания, люди разметают продукты в супермаркетах. Они напуганы решением правительства запретить передвижение между районами, которые определены как "горячие точки" из-за зафиксированных случаев болезни.

Люди в масках, которые сейчас практически невозможно достать в местных аптеках, устроили настоящую атаку на супермаркет. Его руководство даже отказалось открыть двери по расписанию, опасаясь, что столь большое скопление людей приведет к панике и хаосу.

Отмечается, что третьей жертвой коронавируса в Италии стала пожилая женщина из города Крема.

Как сообщал "Апостроф", председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте принял решение о переносе сразу четырех матчей национального чемпионата из-за распространения коронавируса.