Коронавирус наступает: в Италии отменены матчи с участием топ-клубов

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте принял решение о переносе сразу четырех матчей национального чемпионата из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Football Italia.

На неопределенный срок перенесены матчи "Торино" - "Парма", "Верона" - "Кальяри", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Интер" - "Сампдория". Также может быть отменен или проведен без зрителей ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец", который запланирован на 27 февраля.

На данный момент в Италии заболели коронавирусом более 100 человек. Два человека умерли. Больше всего заболевших проживают в регионах Венето и Ломбардия.

Игроки "Барселоны", которые 25 февраля должны сыграть в Неаполе с "Наполи", будут проверяться медиками перед матчем. При выявлении симптомов заболевания, футболисты будут немедленно госпитализированы.

Ранее сообщалось, что коронавирус распространяется не только воздушно-капельным путем.