RU  UA  EN

воскресенье, 23 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

17:14
Где смотреть онлайн Челси - Бавария: расписание трансляций
17:00
Помощь России не выручила: украинцы бесславно завершили выступления на ЧМ
16:59
Чемпионат мира по биатлону: результаты мужского масс-старта
16:14
Где смотреть онлайн Наполи - Барселона: расписание трансляций
15:50
Карпаты - Днепр-1 - 1:1 результат и видео матча
15:40
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Вест Хэм: расписание трансляций
15:35
Коронавирус наступает: в Италии отменены матчи с участием топ-клубов
14:34
Пидгрушная со штрафом провалила масс-старт на чемпионате мира по биатлону
14:33
Чемпионат мира по биатлону: результаты женского масс-старта
11:28
Готовим дома мясную Шурпу: рецепт и секреты восточной кухни Lime
11:08
Где смотреть мужской масс-старт чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
10:46
Фьюри - Уайлдер: полное видео боя
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Коронавирус наступает: в Италии отменены матчи с участием топ-клубов

воскресенье, 23 февраля 2020, 15:35
переглянути новину українською

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте принял решение о переносе сразу четырех матчей национального чемпионата из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Football Italia.

На неопределенный срок перенесены матчи "Торино" - "Парма", "Верона" - "Кальяри", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Интер" - "Сампдория". Также может быть отменен или проведен без зрителей ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец", который запланирован на 27 февраля.

На данный момент в Италии заболели коронавирусом более 100 человек. Два человека умерли. Больше всего заболевших проживают в регионах Венето и Ломбардия.

Игроки "Барселоны", которые 25 февраля должны сыграть в Неаполе с "Наполи", будут проверяться медиками перед матчем. При выявлении симптомов заболевания, футболисты будут немедленно госпитализированы.

Ранее сообщалось, что коронавирус распространяется не только воздушно-капельным путем.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Шахтер - Десна - 0:0 онлайн трансляция

Ливерпуль - Вест Хэм: онлайн трансляция

Уайлдер - Фьюри: Хроника чемпионского боя

Лестер Сити - Манчестер Сити - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: