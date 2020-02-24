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В Николаеве внедорожник протаранил маршрутку: видео момента смертельного ДТП

понедельник, 24 февраля 2020, 19:18
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В понедельник, 24 февраля, в центре Николаева произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Преступности.НЕТ".

На перекрестке улицы Московская и Центрального проспекта столкнулись авто марки Range Rover и маршрутное такси. Машина влетела в общественный транспорт. Во время ДТП, по предварительным данным, на этом перекрестке не работали светофоры.

От удара маршрутка перевернулась на бок. С места аварии в больницу доставили четырех человек, среди которых водители Range Rover и "Руты".

В результате аварии одна из пассажирок маршрутки получила очень тяжелые травмы. Позже стало известно, что она умерла в больнице в приемном покое. Точный возраст погибшей пока неизвестен, ей было около 30 лет.

Как сообщал "Апостроф", вблизи станции столичного метро "Бориспольская" произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 474 (метро Харьковская — Бортничи). Есть пострадавшие.

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