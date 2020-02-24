В Киеве маршрутка с людьми врезалась в грузовик: фото жуткого ДТП

Вблизи станции столичного метро "Бориспольская" произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 474 (метро Харьковская — Бортничи). Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный", опубликовав фото с места происшествия.

Как сказано в сообщении, автобус с людьми в салоне на полном ходу въехал в заднюю часть грузовика. С места аварии было доставлено в больницу 11 человек.

"Сколько будет длится беспорядок в сфере пассажирских перевозок, а?" - задает риторический вопрос автор поста.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаевском районе грузовой автомобиль DAF с цистерной столкнулся с маршрутным микроавтобусом, который двигался в встречном направлении. С места аварии в больницу доставлено 10 человек.