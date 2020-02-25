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Россияне устроили подлую провокацию на акции в память о погибших на Донбассе бойцах ВСУ: фото и видео

вторник, 25 февраля 2020, 11:00
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23 февраля в Праге (Чехия) россияне устроили скандал во время фотовыставки "Мы. Мамы. Сильные" о женщинах, потерявших своих сыновей во время войны на Донбассе.

Видео акции опубликовала волонтер Юлия Толмачева на Facebook-странице.

Собравшиеся на площади россияне пытались доказать, что их страна якобы не принимает участие в войне на Донбассе. Один из них и вовсе заявил, что "Чехия живет сейчас только благодаря России". Также зафиксирована попытка выбить телефон из рук участников выставки во время съемки.

Несмотря на попытки сорвать фотовыставку, ее все же удалось успешно провести.

"Беженцы с Донбасса подходили к нам и благодарили за нашу позицию и борьбу. Благодарили матерей за их сыновей-героев", - подчеркнула Толмачева.

Как сообщал "Апостроф", ранее россияне устроили провокацию у берегов Украины в Азовском море.

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