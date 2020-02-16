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На Донбассе "потерялся" очередной российский наемник: опубликовано фото

воскресенье, 16 февраля 2020, 02:23
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Боевики на Донбассе разыскивают пропавшего без вести бойца по кличке "Сол", который приехал из России и в последнее время находился в оккупированном Донецке.

Об этом сообщил блогер и боец ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram-канале, опубликовав снимки пропавшего наемника ДНР.

О пропаже бойца, который не выходит на связь уже месяц, сепаратисты ДНР сообщили в соцсетях.

"В Дырляндии заблудился очередной парень. Поехал поддержать братушек, а его или на подвал МыГыБы бросили или уже на концерт Кобзона отправили. Такая "гражданская" война", - написал в комментарии к опубликованным фото блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали боевика незаконных вооруженных формирований Кучерова Егора по кличке "Грек".

Также ранее в Сирии погиб российский наемник из Сибири, который воевал против Украины в составе группировок боевиков на Донбассе.

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