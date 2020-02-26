Нашли с пулей в голове: в Киеве загадочно погиб известный бизнесмен

Во вторник, 25 февраля, в Киеве обнаружили мертвым бизнесмена Леонида Вульфа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна.ua".

Отмечается, что друзья Вульфа обеспокоились, что он не отвечает на звонки, поэтому приехали с адвокатом и его супругой к нему домой на улицу Городецкого. Дверь была заперта, и адвокат воспользовался дубликатом ключа. В коридоре обнаружили тело бизнесмена с простреленной головой, в руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион".

Также на месте происшествия была найдена стрелянная гильза. Очевидцы утверждают, что дома был порядок и следов взлома на двери не было, что может указывать на самоубийство.

Знакомый Вульфа рассказал, что тот ему звонил незадолго до смерти и жаловался на плохое самочувствие.

Бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф начинал свой бизнес в 90-х, когда создал в офшорной зоне фирму, через которую Израиль и еще ряд стран торговали металлом. Его бизнес привлек внимание криминального авторитета Горпинича ("Святой"), который спустя некоторое время был убит. Вульф вел еще ряд бизнесов, а также успел побыть в тюрьме Ашарон в Израиле. По заявлению Вульфа, также он был бизнес-партнером Вадима Шульмана, но потом они рассорились. Сам Шульман известен тем, что подал заявление в ФБР против бизнесмена Игоря Коломойского.

Следует отметить, что в ноябре 2019 года из квартиры Вульфа выкрали 200 тысяч долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве попрощались с бизнесменом Сергеем Старицким, которого нашли мертвымв доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.