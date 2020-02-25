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В Киеве прощаются с бизнесменом, загадочно погибшим в доме экс-главы МИДа: фото

вторник, 25 февраля 2020, 13:50
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Прощание с Савицким Фото: Скриншот

В Киеве прощаются с бизнесменом Сергеем Старицким, которого нашли убитым в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.

Об этом сообщает ТСН.

Так, на прощание с бизнесменом на Берковецкое кладбище пришли несколько сотен человек. Люди выстроились в очередь и подходят к гробу со Старицким, фото церемонии были опубликованы журналистами.

Также стало известно, что причина его смерти пока не установлена, в полиции допускают версию убийства или самоубийства. Результаты экспертизы будут объявлены через несколько недель.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что эксперты проверяют, есть ли следы пороха на лице погибшего и если есть, то речь может идти о самоубийстве. Также чиновник отметил, что у хозяина дома Леонида Кожары было разрешение на оружие, которое нашли на месте преступления и указал, что у него выявили большую дозу алкоголя в крови.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции допустили, что к убийству Сергея Старицкого, которого обнаружили мертвым 21 февраля в доме экс-министра Леонида Кожары, может быть причастен сам бывший чиновник.

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