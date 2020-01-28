В Киеве поймали опасную банду, угонявшую элитные авто: фото

В Киеве задержали опасную банду, которая занималась угонами элитных автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Все началось с того, что в полицию с заявлением обратилась 29-летняя киевлянка, которая сообщила, что на улице Маршала Конева похитили ее автомобиль "Инфинити". По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

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Оказалось, что к преступлению причастны двое жителей Киева и области, 41 года и 38 лет.

"Мы установили, что злоумышленники завладели транспортным средством путем сканирования сигнализации. По результатам обысков мы изъяли еще несколько автомобилей, большое количество государственных номерных знаков, сканеры и мобильные телефоны, происхождение которых устанавливается", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

На данный момент преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киево-Святошинском районе задержали опасную банду, в которую входил боевик ЛНР.

Также в Новой Каховке задержали 54-летнего "вора в законе", который находится в межгосударственном розыске.