Не паникуйте, мы готовы: нардеп от "Слуги народа" дала важные рекомендации по коронавирусу

В "Слуге народа" дали рекомендации украинцам по поводу распространения коронавируса.

Как написала в Facebook представитель фракции в Раде Евгения Кравчук, ее команда провела консультации с профессиональными медиками и собрала важные советы для украинцев.

В первую очередь депутат просит людей не поддаваться панике. Она объяснила, что вирус не является смертельным, так как 97% больных выздоровели. Также она подчеркнула, что обычный грипп куда опаснее коронавируса.

"Профилактика прежде всего: мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком, дезинфицируйте помещения. Посилки и фрукты из Азии не заразны: вирус не живет на поверхностях дольше 3 часов. Вирус передается капельным и контактным путями, не перемещается далеко. Не ставьте себе диагнозы: коронавирус определяется только специальными тестами, которые ВОЗ уже передала Украине", - перечислила она рекомендации.

В завершении Кравчук добавила, что украинские врачи, пограничники, таможенники, правоохранители и другие государственные службы работают в усиленном режиме.

Ранее "Апостроф" сообщал, что коронавирус из Китая, который "атаковал" многие страны мира и продолжает уносить жизни,существенно отличается по симптомам от обычной простуды, но имеет сходство с гриппом.