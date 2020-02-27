RU  UA  EN

четверг, 27 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

17:07
Нужны более 10 операций: появились новые данные о состоянии мужчины, поджегшего себя под ОПУ
17:05
Под дождем кладут асфальт в лужу: коммунальщики в Киеве феерически опозорились, фото
16:39
Переписку Джонни Деппа зачитали в суде - он угрожал "сжечь и утопить" бывшую жену Эмбер Херд Lime
16:33
Не паникуйте, мы готовы: нардеп от "Слуги народа" дала важные рекомендации по коронавирусу
16:21
Угрозы нет: в МОЗ сделали неожиданное заявление об украинке, "подхватившей" коронавирус в Италии
16:02
Не знаю, где они находятся: бывшая жена Сереги заявила, что рэпер отобрал у нее детей Lime
15:50
Как отличить коронавирус от простуды и гриппа: разъяснение специалиста
15:49
Начали ставить противотанковые ежи: новые видео и детали столкновений на "Барабашово" в Харькове
15:38
YUKO провожают зиму новой импровизированной балладой (аудио) Lime
15:19
В НАДУ рассказали, как избавиться от "тендерных троллей" в дорожном строительстве
15:09
Как коронавирус приближается к Украине: опубликована карта зараженных стран
14:42
"Даха Браха" и другие: названы имена лауреатов Шевченковской премии-2020
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как отличить коронавирус от простуды и гриппа: разъяснение специалиста

четверг, 27 февраля 2020, 15:50
переглянути новину українською
Фото: Facebook

Смертельный коронавирус из Китая, который "атаковал" многие страны мира и продолжает уносить жизни,существенно отличается по симптомам от обычной простуды, но имеет сходство с гриппом.

Об этом рассказала терапевт Валентина Андрейченко, сообщает "Сегодня".

По ее словам, от простуды коронавирус отличается:

- внезапностью : человеку может стать плохо в любой момент, несмотря на то, что еще пять минут назад он чувствовал себя отлично;

- резким скачком температуры до 39,5 градусов: при обычной простуде будет, как правило, до 38 градусов;

- сухим кашлем: его фиксировали у 80% всех заболевших коронавирусом, он может быть несильным, но изнуряющим - человек никак не может откашляться. При ОРВИ кашель, как правило, либо влажный, либо отсутствует вообще, либо появляется на 2-3-й день болезни;

- отдышкой, тахикардией, болью в груди: если появилась одышка, которая очень быстро прогрессирует, то это говорит о развитие вирусной пневмонии, а именно от нее и погибают люди, зараженные коронавирусом 2019-nCoV;

- сильной слабостью и усталостью: зараженный коронавирусом человек может быть настолько слабым, что не сможет может поднять руку или сделать шаг.

Сходство гриппа и коронавируса заключается в том, что они относятся к РНК-содержащим вирусам, умеют быстро и неожиданно мутировать, из-за чего их сложно обуздать и взять под контроль. В некоторых случаях мутации приводят к появлению штаммов с атипичными и патогенными свойствами, как это случилось в Китае.

Симптомы коронавирусной инфекции напоминают грипп: подъем температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, но отличие в том, что первым "звоночком" коронавируса очень часто стают проблемы с желудочно-кишечным трактом - диарея и тошнота.

Читайте также материал "Апострофа": Иногда он возвращается: коронавирус преподнес опасный сюрприз, чего ждать Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима

Газ дешевле, а платим много: почему украинцам дорого обходится доставка голубого топлива

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: