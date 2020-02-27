Как отличить коронавирус от простуды и гриппа: разъяснение специалиста

Смертельный коронавирус из Китая, который "атаковал" многие страны мира и продолжает уносить жизни,существенно отличается по симптомам от обычной простуды, но имеет сходство с гриппом.

Об этом рассказала терапевт Валентина Андрейченко, сообщает "Сегодня".

По ее словам, от простуды коронавирус отличается:

- внезапностью : человеку может стать плохо в любой момент, несмотря на то, что еще пять минут назад он чувствовал себя отлично;

- резким скачком температуры до 39,5 градусов: при обычной простуде будет, как правило, до 38 градусов;

- сухим кашлем: его фиксировали у 80% всех заболевших коронавирусом, он может быть несильным, но изнуряющим - человек никак не может откашляться. При ОРВИ кашель, как правило, либо влажный, либо отсутствует вообще, либо появляется на 2-3-й день болезни;

- отдышкой, тахикардией, болью в груди: если появилась одышка, которая очень быстро прогрессирует, то это говорит о развитие вирусной пневмонии, а именно от нее и погибают люди, зараженные коронавирусом 2019-nCoV;

- сильной слабостью и усталостью: зараженный коронавирусом человек может быть настолько слабым, что не сможет может поднять руку или сделать шаг.

Сходство гриппа и коронавируса заключается в том, что они относятся к РНК-содержащим вирусам, умеют быстро и неожиданно мутировать, из-за чего их сложно обуздать и взять под контроль. В некоторых случаях мутации приводят к появлению штаммов с атипичными и патогенными свойствами, как это случилось в Китае.

Симптомы коронавирусной инфекции напоминают грипп: подъем температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, но отличие в том, что первым "звоночком" коронавируса очень часто стают проблемы с желудочно-кишечным трактом - диарея и тошнота.

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