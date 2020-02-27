RU  UA  EN

четверг, 27 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

21:35
Орудуют на киевском вокзале: в сети показали фото банды воров и их "опекуна" из МВД
21:07
Ученые сделали важное заявление о мутации коронавируса и вакцине против него
20:39
Под подозрением на коронавирус - все: появилось интересное видео из аэропорта "Борисполь"
20:34
В Киеве возле парковки "устал" еще один мост: фото
19:59
Могут отложить: в ПФУ сделали тревожное заявление о повышении пенсий с 1 марта
19:45
Женитесь на лучшей подруге: 68-летний Стинг раскрыл секрет крепкого брака Lime
19:39
Стоит ли бить тревогу? В Минздраве высказались про "первые случаи" коронавируса в Украине
19:39
Ветераны АТО вышли на протест под ДПС и назвали свои требования Верланову
19:22
Удивляюсь, как Андрей до сих пор жив: Геля из "СВ-Шоу" вспомнила об изнурительной работе с Данилко Lime
19:19
Нападение титушек на горсовет в Жмеринке: новые фото, видео и детали погрома
19:07
На окружной в Киеве произошло масштабное смертельное ДТП: фото и видео
18:54
Куда пропали звезды популярного шоу 90-х "Каламбур", и как они выглядят сегодня Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Орудуют на киевском вокзале: в сети показали фото банды воров и их "опекуна" из МВД

четверг, 27 февраля 2020, 21:35
переглянути новину українською

На железнодорожном вокзале в Киеве поймали группу ромов, которые занимаются кражами. Интересно, что они действовали под прикрытием работника вокзальной полиции.

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его словам, ромы совершили кражу в KFC, после чего попытались скрыться в магазине через дорогу. Злоумышленников успели задержать сотрудники полиции, однако на помощь ромам неожиданно пришел правоохранитель в штатском, который "пытался решить вопрос".

"Вот почему никто, никогда и ничего там не делает. Стаи этих воров грабят спокойно людей и чувствуют себя свободно, а этот оборотень просто их прикрывает", - пишет он.

Напомним, что в Киеве на железнодорожном вокзале заметили двух воровок, которые попытались украсть кошелек у мужчины.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: