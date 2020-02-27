Орудуют на киевском вокзале: в сети показали фото банды воров и их "опекуна" из МВД

На железнодорожном вокзале в Киеве поймали группу ромов, которые занимаются кражами. Интересно, что они действовали под прикрытием работника вокзальной полиции.

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его словам, ромы совершили кражу в KFC, после чего попытались скрыться в магазине через дорогу. Злоумышленников успели задержать сотрудники полиции, однако на помощь ромам неожиданно пришел правоохранитель в штатском, который "пытался решить вопрос".

"Вот почему никто, никогда и ничего там не делает. Стаи этих воров грабят спокойно людей и чувствуют себя свободно, а этот оборотень просто их прикрывает", - пишет он.

Напомним, что в Киеве на железнодорожном вокзале заметили двух воровок, которые попытались украсть кошелек у мужчины.