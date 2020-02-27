Почти 20 умерших и более 600 больных: фото, видео и свежие данные про короновирус в Италии

В Италии зафиксировали еще три летальных исхода в результате осложнений от смертельного коронавируса, страну охватила настоящая паника.

Свежая статистика

27 февраля в Италии умерло еще три человека от смертельного коронавируса. Общее число погибших от осложнений, вызванных вирусом, составляет 17 человек.

Как пишут местные СМИ, все три случая смерти были зафиксированы в Ломбардии, все погибшие были старше 80 лет. Интересно, что все предыдущие 14 жертв вируса также были пожилыми людьми.

Что касается числа подтвержденных случаев заболевания, то оно возросло до 650.

Что происходит в стране

Как пишет в Facebook журналист Мариана Сороневич, больше всего коронавирус распространился по регионам Ломбардия, Венето и Пьемонте.

Также она отмечает, что первые случаи заболевания были зафиксированы на юге страны. При этом в Риме ситуация стабильна.

В последние дни внимание общества привлечено к югу страны, поскольку там также были обнаружены первые случаи заболевания. Ситуация в Риме остается стабильной.

В то же время в северных регионах страны приняты меры. В некоторых городах введен карантин, закрыты школы, университеты, спортивные залы, общественные учреждения, отложены мероприятия, которые предусматривают скопление людей.

Массовая паника привела к опустошению полок супермаркетов. Вот так выглядят полки магазина в Милане, где еще несколько дней назад было полно продукции:

В поездах и аэропортах проводятся массовые проверки пассажиров, что приводит к большим задержкам движения транспорта. А вот так выглядит метро Милана, там практически нет пассажиров:

А вот так выглядят улицы Милана вечером:

Зараженная украинка: что о ней известно

У гражданки Украины подтвердили заражение коронавирусом. По уточненным данным, девушка 15 февраля прибыла из Кремоны, которая граничит с зоной карантина. Внезапно у нее поднялась температура, после чего ее перевели в в инфекционную больницу "Котуньо" в Неаполе.

По данным местной прессы, в Италии она работала биологом и "лабораторным техником". Ее семью поместили на карантин.

Сейчас угрозы ее жизни нет.

Напомним, что из-за паники по поводу распространения смертельного коронавируса в Праге могут ограничить продажу продуктов питания на одного человека.