В Чехии из-за паники вокруг коронавируса начался "апокалипсис" в магазинах, фото

Из-за паники по поводу распространения смертельного коронавируса в Праге могут ограничить продажу продуктов питания на одного человека.

Как свидетельствуют опубликованные фото, прилавки супермаркетов в чешской столице опустели, люди активно закупаются продуктами.

Чешские издания цитируют заместителя мэра Праги Петра Глубучека, который предупредил, что "если люди начнут массово скупать продукты, например по 50 кг муки, количество упаковок на одного человека нужно будет ограничить".

Как сообщал "Апостроф", ранее Италию охватила паника, вызванная ситуацией с коронавирусом. Полки супермаркетов здесь тоже опустели. В стране закрыли большинство учебных заведений и музеев. Венецианский карнавал закончили преждевременно, в Милане закрыли соборы, а по всему региону отменили церковные службы.