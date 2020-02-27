RU  UA  EN

четверг, 27 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

17:07
Нужны более 10 операций: появились новые данные о состоянии мужчины, поджегшего себя под ОПУ
17:05
Под дождем кладут асфальт в лужу: коммунальщики в Киеве феерически опозорились, фото
16:39
Переписку Джонни Деппа зачитали в суде - он угрожал "сжечь и утопить" бывшую жену Эмбер Херд Lime
16:33
Не паникуйте, мы готовы: нардеп от "Слуги народа" дала важные рекомендации по коронавирусу
16:21
Угрозы нет: в МОЗ сделали неожиданное заявление об украинке, "подхватившей" коронавирус в Италии
16:02
Не знаю, где они находятся: бывшая жена Сереги заявила, что рэпер отобрал у нее детей Lime
15:50
Как отличить коронавирус от простуды и гриппа: разъяснение специалиста
15:49
Начали ставить противотанковые ежи: новые видео и детали столкновений на "Барабашово" в Харькове
15:38
YUKO провожают зиму новой импровизированной балладой (аудио) Lime
15:19
В НАДУ рассказали, как избавиться от "тендерных троллей" в дорожном строительстве
15:09
Как коронавирус приближается к Украине: опубликована карта зараженных стран
14:42
"Даха Браха" и другие: названы имена лауреатов Шевченковской премии-2020
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Чехии из-за паники вокруг коронавируса начался "апокалипсис" в магазинах, фото

четверг, 27 февраля 2020, 16:59
переглянути новину українською

Из-за паники по поводу распространения смертельного коронавируса в Праге могут ограничить продажу продуктов питания на одного человека.

Как свидетельствуют опубликованные фото, прилавки супермаркетов в чешской столице опустели, люди активно закупаются продуктами.

Чешские издания цитируют заместителя мэра Праги Петра Глубучека, который предупредил, что "если люди начнут массово скупать продукты, например по 50 кг муки, количество упаковок на одного человека нужно будет ограничить".

Как сообщал "Апостроф", ранее Италию охватила паника, вызванная ситуацией с коронавирусом. Полки супермаркетов здесь тоже опустели. В стране закрыли большинство учебных заведений и музеев. Венецианский карнавал закончили преждевременно, в Милане закрыли соборы, а по всему региону отменили церковные службы.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: