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Под Киевом водитель "евроблях" снес девушку на переходе: фото пострадавшей и видео момента

четверг, 27 февраля 2020, 07:41
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В среду, 26 февраля, в Бородянке Киевской области водитель авто на еврономерах сбил девушку на пешеходном переходе.

Об этом сообщает на своей странице в Instagram dtp.kiev.ua, публикуя видео рокового момента и фото девушки.

Авария произошла около 18:00.

"Nissan на иностранных номерах на высокой скорости сбил девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Подробности устанавливаются", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 24 февраля в центре Николаева произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. Авто марки Range Rover влетело в общественный транспорт. Во время ДТП на перекрестке не работали светофоры.

Ранее вблизи станции столичного метро "Бориспольская" произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 474 (метро Харьковская - Бортничи). Есть пострадавшие.

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