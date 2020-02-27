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Стычки на "Барабашово" в Харькове: появилось полное видео и данные о титушках

четверг, 27 февраля 2020, 18:12
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В сети опубликовали новые подробности беспорядков на харьковском рынке "Барабашово", которые произошли 27 февраля. Выяснилось, что туда созывали титушек, которым предлагали по 40 долларов за выезд.

Так, молодых людей для организации беспорядков искали в городских Telegram-каналах.

Когда у "работодателя" спросили о работе, она в открытую сказала, что люди нужны для того, чтобы "устраивать замесы".

Также в сети опубликовали полное видео столкновений на рынке. На них можно увидеть людей в камуфляжной форме, которые закрыли лица и были вооружены резиновыми дубинками.


Напомним, что участники акции протеста на популярном рынке "Барабашово" в Харькове установили противотанковые заграждения, чтобы не пропустить коммунальную технику для демонтажа арки на въезде в рынок.

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