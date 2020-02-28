На бумаге живет дольше: появилось неожиданное заявление о коронавирусе и причине его вспышки

Санитарные власти США детально изучили возможную среду обитания коронавируса и выяснили, на какой поверхности он дольше сохраняется.

Так, директор Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) Роберт Редфилд отметил, что на меди и стали вирус может сохраняться около двух часов.

"На других поверхностях - бумаге или пластике - дольше, и мы это исследуем", - сказал он во время выступления в палате представителей США.

Специалист также заявил, что именно зараженные поверхности, а не передача инфекции воздушно-капельным путем, были причиной распространения коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess.

Напомним, что в сети были опубликованы фотографии карантина в отеле на Канарских островах, где с подтвержденным диагнозом коронавирус госпитализировали туриста.