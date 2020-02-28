Недовольство Кремля и атаки Израиля: что происходит после потерь Турции в Сирии и ответного удара

Турция жестко отреагировала на удар по своим позициям в Сирии. Высшее руководство страны отмечает, что готово к полномасштабной войне с режимом сирийского лидера Башара Асада. По последним данным, в результате удара по турецким позициям погибло 33 военных.

"После этой атаки все объекты режима [Асада] теперь являются вражескими для Турецкой Республики. Мы рассматриваем этот инцидент как нападение режима на международное сообщество. Завтра утром мы запустим процесс консультаций с НАТО. Атака на Турцию также является атакой на НАТО. Североатлантический альянс должен поддержать Турцию", - сказал представитель правящей партии Омер Челик.

Член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Эрдогана Месут Хакки заявил, что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова к очередной войне. Он подчеркнул, что "месть Турции будет ужасной".

"В России 25 миллионов мусульман, Россия будет расчленена изнутри", - сказал он.

В свою очередь в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин отменил свою встречу с Эрдоганом, которая была запланирована на 5 марта.

Также известно, что ракетный удар по Сирии уже нанес и Израиль:

Отметим, что в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по 1709 сирийским объектам.

Как известно, удар сирийские войска нанесли вечером 27 февраля.