Появилось впечатляющее видео удара турецкой артиллерии по войскам Асада

В ночь на 28 февраля турецкая артиллерия нанесла сокрушительный удар по позициям правительственных войск президента Сирии Башара Асада.

Кадры невероятного мощной атаки показали средства массовой информации Турции.

На опубликованных снимках видно, что артиллерия нанесла точные удары по местам скопления сирийских военных. Пока сирийские власти не публиковали официальные данные о погибших и пострадавших в результате атаки.

الدنيا ولعت ف سوريا.

القوات التركيه فتحت النار علي قوات السفاح بشار الأسد والقوات الروسية المواليه له. pic.twitter.com/LXxYghC2OB — mohamed abdelrahman (@iICkWkUdseqwQxo) February 27, 2020

Данная атака стала ответом на действия правительственный войск Сирии, которые вечером 27 февраля совершили атаку по позициям турецких военных в Сирии. Тогда в результате удара с воздуха погибло не менее 33 турецких военных.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по 1709 сирийским объектам.