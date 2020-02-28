RU  UA  EN

пятница, 28 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

09:34
Появилось впечатляющее видео удара турецкой артиллерии по войскам Асада
08:35
Число зараженных коронавирусом украинцев растет: где они и как себя чувствуют
08:00
На бумаге живет дольше: появилось неожиданное заявление о коронавирусе и причине его вспышки
07:35
Недовольство Кремля и атаки Израиля: что происходит после потерь Турции в Сирии и ответного удара
07:11
Как приготовить дома нежный торт Тирамису: пошаговый рецепт и советы Lime
06:58
Уничтожены сотни объектов: появилось полное видео ответного удара Турции по войскам Асада в Идлибе
06:30
Гороскоп на 28 февраля: Дев ждут проблемы с деньгами, а у Львов вероятны интрижки на работе
06:20
В Украине испортится погода: синоптики уточнили прогноз на 28 февраля
05:15
Зятьям нужно звать тещ в гости: традиции и приметы пятого дня Масленицы
04:15
С запасами еды и алкоголя: опубликованы интересные фото карантина из-за коронавируса на Канарах
02:20
На Донбассе самоликвидировался молодой боевик ДНР с позывным "Толстый", фото

27 февраля

23:55
Как экс-беркутовец "крышует" опасных воров в Киеве: активист показал видео и назвал фамилии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилось впечатляющее видео удара турецкой артиллерии по войскам Асада

пятница, 28 февраля 2020, 09:34
переглянути новину українською

В ночь на 28 февраля турецкая артиллерия нанесла сокрушительный удар по позициям правительственных войск президента Сирии Башара Асада.

Кадры невероятного мощной атаки показали средства массовой информации Турции.

На опубликованных снимках видно, что артиллерия нанесла точные удары по местам скопления сирийских военных. Пока сирийские власти не публиковали официальные данные о погибших и пострадавших в результате атаки.

Данная атака стала ответом на действия правительственный войск Сирии, которые вечером 27 февраля совершили атаку по позициям турецких военных в Сирии. Тогда в результате удара с воздуха погибло не менее 33 турецких военных.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по 1709 сирийским объектам.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: