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В Одессе вооруженный убийца захватил здание суда и взял заложницу: фото и видео

пятница, 28 февраля 2020, 14:00
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В пятницу, 28 февраля, гражданин Владислав Гарькавый, которого подозревают в убийстве, взял в заложники судью Приморского суда Одессы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".

Инцидент произошел прямо во время заседания около 12:30. Заключенный достал гранату, выдернул чеку, и пригрозил всех взорвать. По состоянию на 12:40 здание оцеплено, полиция эвакуирует посетителей и работников суда.

"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке... Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", - заявил Гарькавый.

Отмечают, что заключенного привезли на заседания суда прямо из СИЗО Одессы. Каким образом у него оказалась граната, неизвестно.

По предварительным данным в заложниках находится судья и его помощники. На место происшествия направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГСЧС.

По данным одесских СМИ, мужчина обвинялся в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

По состоянию на 13:15, мужчину обезвредили. Граната в его руках оказалась муляжом.

Как сообщал "Апостроф", суд избрал меры пресечения подросткам, которые подозреваются в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, от которых он скончался на месте.

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