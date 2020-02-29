Боевики обстреляли КПВВ на Донбассе: несколько бойцов ВСУ ранены

В субботу, 29 февраля, боевики из противотанкового комплекса обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Марьинка", в результате чего двое бойцов ВСУ были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр командования Объединенных сил на Facebook-странице.

Из-за этой наглой провокации боевиков в настоящее время пропуск через КПВВ временно приостановлен.

"Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала", - говорится в сообщении.

При этом, по сообщению штаба, остальные КПВВ работают в обычном режиме.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что боевики стреляют из жилых районов и придумали новую страшилку про ВСУ на Донбассе.

Также в четверг, 27 февраля, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный ВСУ, главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным "Фед".