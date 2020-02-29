Во Львове аферист получил статус участника АТО: фото и детали скандальной истории

Известный в среде участников войны на Донбассе аферист Виталий Коваленко, который подделывал документы, чтобы выдать себя за участника АТО, получил настоящее удостоверение участника боевых действий (УБД).

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Zaxid.net".

Коваленко ранее дважды был осужден за различные преступления, подделывал документы об участии в военных действиях, носил фиктивное удостоверение УБД и врал про звание полковника разведки. По информации журналистов, Коваленко собирал деньги на АТО, но не использовал их по назначению.

В 2016 году Коваленко с фиктивными документами и ложными орденами даже задерживала СБУ, однако затем передала дело полиции. Летом 2019 полиция закрыла производство против Коваленко из-за "отсутствия состава уголовного правонарушения".

О получении аферистом настоящего УБД сообщил в январе военнослужащий Андрей Дякович.

Представитель Львовского военного комиссариата Владимир Фитьо подтвердил, что 29 января Коваленко действительно выдали удостоверение УБД. По его словам, решение о выдаче Коваленко удостоверение приняла комиссия командования Сухопутных войск ВСУ по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий.

Журналисты в течение февраля дважды обращались с официальными запросами к командованию Сухопутных войск ВСУ.

"Он получил удостоверение УБД согласно документам, которые являются основанием для получения статуса участника боевых действий, которые определены постановлением Кабинета министров №413. Он предоставил документальные подтверждения пребывания в зоне АТО за два периода по совокупности более 30 суток", - сообщил представитель Сухопутных войск, который отказался называть свое имя.

Военные части, в которых находился Коваленко, это часть А1445 (разведка), где он пребывал 17 дней в октябре 2017 года, а затем его освободили из-за пьянства. В том же году он провел еще 22 дня в зоне проведения боевых действий в составе воинской части А0998 (24-я отдельная механизированная бригада). Обе военной части подтверждают присутствие Коваленко в зоне проведения антитеррористической операции, что официально дает ему право на получение УБД.

Как сообщается, Виталий Коваленко активно пытается воспользоваться своим первым настоящим удостоверением УБД, чтобы получить различные льготы. После получения удостоверения он снова обратился в Львовский центр предоставления услуг участникам АТО, чтобы получить 100 тыс. грн по программе материальной помощи от города. Как рассказала руководитель центра Светлана Ткачук, Коваленко во второй раз отказали в выделении денег.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Соломенском районе Киева был замечен хитрый аферист, который выманивает в заведениях небольшие суммы денег, прикидываясь соседом, которому срочно надо оплатить долг за электричество.